Як побороти стрес?

Учені визначили, що допомагає подолати стрес.

Поки ми заїдаємо поганий настрій шоколадками, вчені проводять дослідження і з`ясовують, що ще допомагає позбутися стресу й підняти настрій. Lady.tochka.net ділиться з тобою цими секретами.

Зелений чай

Дослідження доктора медичних наук Стівена Пратта свідчать, що всього одна чашка зеленого чаю може допомогти заспокоїтися й почуватися більш зібрано й бадьоро. Це пов`язано з виробленням гама-аміноолійної кислоти, яка є основним нейромедіатором, що бере участь у процесах центрального гальмування. Активуються також енергетичні процеси мозку, підвищується дихальна активність тканин, покращується утилізація мозком глюкози та кровопостачання.

Правильний хліб

Хліб із білого борошна дуже швидко всмоктується в кишечнику, це викликає злети й падіння рівня цукру в крові, що стимулює наднирники відкачувати надмірну кількість гормонів стресу. Для придушення стресу тримайся подалі від продуктів із білого борошна, а краще заміни їх на цільнозернові.

Босоніж

Ходьба босоніж по м`якій траві або навіть по "волохатому" килимовому покриттю стимулює больові точки на підошвах, які сигналізують мозку, щоб звільнити заспокійливий гормон дофамін. Учені стверджують, що такого роду легкий масаж ніг може зменшити відчуття стресу на 33%.

У спорті сила

Як стверджують дослідники зі Стенфордського університету в Каліфорнії, фізичні навантаження протягом усього декількох хвилин можуть збільшити виробництво серотоніну й норадреналіну - гормонів, які піднімають настрій. Вони допомагають нашому мозку залишатися ясним і спокійним під час стресових ситуацій, тому, перш ніж починати нервувати і злитися - побігай або зроби 20 присідань - подвійна користь гарантована!

Горіхи

За даними дослідників, суміші, які містять солоні горіхи, насіння й шоколад, є другим найбагатшим джерелом магнію, який є потужним природним транквілізатором. Жменя горіхів знизить твій рівень тривоги й поліпшить якість сну.

Лаванда

Як стверджують учені з Дослідницького фонду в Чикаго, запах лаванди знижує рівень альфа-хвиль головного мозку, що збільшують стресовий стан. Якщо під рукою немає натуральних квіток лаванди, підійде й ароматична олія. Завжди носи з собою маленьку баночку й у разі потребі нанеси на зап`ястя!

Тримайся за руки

Дослідники Університету Північної Кароліни стверджують, що всього двохвилинне тримання за руки збільшує виробництво мозком окситоцину, гормону, що заспокоює нерви, знижує кров`яний тиск.

Прокидайся вчасно

Уранці ми часто по кілька разів переводимо будильник. Ще 10 хвилин, ще 15... А між тим, учені наполягають, що таке багаторазове пробудження згубно позначається на роботі головного мозку й безпосередньо пов`язане з виникненням стресу. Вони рекомендують прокидатися нехай пізніше, але один раз.

Відпочивай у душі

Виявляється, твої домашні дуже неправі, коли виганяють тебе з душу. Вчені наполягають на тому, щоб приймати його протягом не менш ніж 20 хвилин. За цей час активується парасимпатична нервова система, що допомагає заспокоїтися, адже рівень кортизолу скорочується у цілих два рази. Всього 20-хвилинний ранковий душ захистить вас від напруги в наступні 12 годин!

Більше смійся

Про цілющі властивості сміху ти напевно чула не раз. І справді, сміх активізує збільшення виробництва дофаміну, окситоцину й серотоніну, а також заспокоює наднирники, тому вони менш схильні виробляти потік гормонів стресу щоразу, коли життя підкидає тобі приводи для переживань. Тож смійся на здоров`я!

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