Бережіть 40-річних чоловіків

Шотландські учені заборонили чоловікам старше 40 років сидіти на жорстких дієтах і катувати свій організм надмірними фізичними навантаженнями. Такий спосіб життя може убити їх, втім, як і недолік фізичної активності разом з нераціональним харчуванням.

Фахівці пояснюють, що у чоловіків у стані кризи середнього віку відбувається перелом як в психологічному, так і у фізіологічному розумінні: відбувається переоцінка життєвих цінностей, сповільнюється метаболізм, виявляються ознаки хронічних хвороб. Якщо в цей період сісти на дієту або почати активно займатися спортом, то це підірве здоров`я і спровокує повноту.

likar.info