Простий і ефективний антидепресант

Проста прогулянка в парку за впливом на людину може зрівнятися з антидепресантами, впевнені канадські й американські психологи. Група фахівців із Стенфорда і Мічигану під керівництвом Марка Бермана з Дослідницького інституту Бейкрестс Ротман перевірила, який вплив прогулянка має на пацієнтів із клінічною депресією, пише Science Daily.

Виявилося, прогулянки на природі покращували у хворих робочу пам`ять, уважність на 16%. А от прогулянки в міському середовищі не мали подібного ефекту. Що стосується настрою, обидва типи прогулянок покращували настрій. Отже, механізми, що відповідають за настрій і когнітивні здібності, не пов`язані.

Тепер фахівці настійливо рекомендують доповнювати традиційну терапію прогулянками на природі. Вважається, на природі людина себе почуває краще, позаяк його не мучать зовнішні подразники, які постійно задіюють ресурси робочої пам`яті та уваги. Тож, мозок може розслабитися і зануритися в стан, що сприяє відновленню когнітивних здібностей.

До речі, ще чотири роки тому Берман довів, що годинна прогулянка позитивно позначається на мозку здорових людей. У підсумку пам`ять і тести на увагу вони виконували на 20% краще.

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