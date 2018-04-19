Біль при ходьбі - симптом серйозної хвороби

Ця хвороба ніколи відразу не проявляється. Спочатку людина помічає, що, спираючись на стопу, відчуває дискомфорт. Потім з`являється ниючий біль, потім - колючий, відчувається печіння. А коли людина вже не ходить впевнено, а начебто навшпиньки або кульгаючи, її життя стає нестерпним. Тут вже без лікаря ніяк!

Що це таке?

- Такі симптоми характерні для п`яткової шпори - це розростання кісткової тканини у вигляді шпильки по підошовній поверхні стопи, - розповідає кандидат медичних наук доцент кафедри травматології та ортопедії БДМУ Євген Міхнович. - Коли людина крокує або біжить, при опорі на стопу виникає сильний біль. Буває також п`яткова шпора, що виникає на задній поверхні п`яти.

Вчений пояснює, що іноді людина, навіть маючи підошовну п`яткову шпору, не здогадується про неї, оскільки хвороба перебігає безсимптомно. Виявляють патологію випадково, під час рентгену. Хоча буває й так: пацієнт скаржиться на сильні болі, а на знімку п`яткова шпора просто відсутня. В такому випадку ставлять діагноз "підошовний фасциїт".

Хто в групі ризику?

- Найчастіше це пацієнти з плоскостопістю, - наголошує учений. - Навантаження на стопу у них розподіляється не зовсім правильно, що може привести до сильного запалення м`яких тканин в області п`яткової кістки. П`яткова шпора - в основному доля людей середнього та похилого віку, у дітей ця патологія практично не зустрічається.

З`ясовую у фахівця, а чи можна по ході людини визначити, є в неї п`яткова шпора чи ні?

- Можна припустити, особливо якщо помітно, що пацієнтові боляче ступати на п`яту, - пояснює травматолог-ортопед вищої категорії. - У такому стані людина нерідко ходить, наче навшпиньки, але частіше все ж опирається на зовнішній край стопи. У неї виникають болі або по центру п`яти, або трохи ближче до внутрішньої поверхні стопи.

Причин у цієї патології безліч. Крім плоскостопості, перенапруження м`язів стопи, відбувається ще й перерозтягання підошовних зв`язок, що є пусковим механізмом у розвитку хвороби. Виникає також п`яткова шпора і на тлі порушень обміну речовин, наприклад при подагрі, поліартриті, деяких інфекційних захворюваннях.

Як врятуватися від болю?

- У більшості випадків шпору лікують консервативно. Адже біль виникає, коли людина наступає на п`яту, а в спокої стопа, як правило, не болить, тому основа терапії - розвантаження п`яткової ділянки ноги. Перше, що потрібно, - використовувати ортопедичні устілки. Друге - місцево застосовувати різні фізіотерапевтичні процедури, що зменшують запальний процес і поліпшують кровообіг у ділянці п`яти. Зазвичай, призначається імпульсна магніто-і лазеротерапія, ультразвук з гідрокартизоном, а також електрофорез з лідазою або йодистим калієм. В останні роки з`явився новий метод - ударно-хвильова терапія, яка показала хороші результати в лікуванні подібної патології. Але якщо всі ці заходи не допомагають, то роблять блокаду - укол з новокаїном і гормоном.

Як правильно зробити компрес?

- Мазь потрібно нанести на підошву і бічні поверхні, потім для посилення ефективності проникнення ліків скласти вдвічі або втричі бинт, змочений в розчині димексиду і води (1:4), зверху покласти целофан, а зовні укутати теплою хусткою або шарфом.

Можна також застосовувати теплі ванночки, що поліпшують кровообіг у всій стопі. Завдяки цьому активізуються обмінні процеси, зменшується біль. Корисно також катати стопою по підлозі качалку або м`яч, що теж активізує кровообіг в ділянці п`яти.

Погано!

У жодному разі не можна сильно розпарювати стопу, а потрібно тільки зігрівати за допомогою компресу, застерігає від помилок самолікування фахівець.

Добре!

В 10 літрах теплої води розчинити п`ять столових ложок морської солі, додати 10-12 крапель хвойного екстракту і опустити ноги у ванночку на 10-15 хвилин.

Чи можна вилікувати п`яткову шпору?

- Цілком, - вважає Євген Міхновіч, - хоча все, звичайно, індивідуально і залежить від того, коли людина звернулася по допомогу, - при перших ознаках хвороби або через місяці, а то й роки.

Як не допустити хвороби?

- Найголовніше правило - носити зручне взуття. При плоскостопості в обов`язковому порядку використовувати профілактичні устілки. Виконувати комплекс вправ, спрямованих на зміцнення м`язів стопи і гомілки, по 15-20 хвилин в день ходити по масажному килимку.

Порада фахівця

Щоб дізнатися, чому виникають болі в стопі при ходьбі або бігу, потрібно зробити рентгенограму п`яткової кістки в бічній проекції. З`ясувати це допомагає і комп`ютерна томографія.

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