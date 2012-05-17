Чим небезпечні напої з кофеїном

Напої, що містять кофеїн, небезпечні, заявляють фахівці. Це підтверджує той факт, що надмірне споживання коли вбило 30-річну жительку Веллінгтона, Наташу Харріс, передає InoPressa. У жінки діагностували серцеву недостатність.

Як пише Der Spiegel, смертельною дозою вважаються близько 10 грамів кофеїну. У чашці міцної кави може міститися приблизно 80 міліграмів. Отже, випивши кілька десятків літрів кави, доросла людина ризикує померти.

Десята частина смертельної дози призводить до тахікардії, підвищення тиску, аритмії, проблеми з кровообігом. А нудота - природна реакція організму, що намагається вивести отруту. За статистикою, смерті внаслідок зловживання кофеїном, рідкісні, але трапляються із завидною регулярністю.

Концентрований кофеїн - біда останніх років. Приміром, наприкінці літа 2010 року 23-річний нетверезий британець загинув, запивши дві ложки концентрованого кофеїнового порошку енергетиком. А 2-3 грами кофеїну в таблетках вбили в листопаді 2006 року 19-річного американця.

Якщо ж людина постійно п`є кофеїновмісні напої, результат теж буде сумним. Так, Наташа Харріс випивала до 8 літрів коли на день. Аналіз її крові виявив дефіцит калію - це побічний ефект надмірного споживання кофеїну.