У Приморському краю Росії горить склад артснарядів
12:20, 18 травня 2012Зарубіжні новини
0
Евакуйовано 700 чоловік
У Приморському краю Росії горить склад артилерійських снарядів, евакуйовано 700 чоловік.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі МНС Росії.
«Сьогодні о 10.20 (мск) у Спаському районі (280 км на північний схід від Владивостока) сталася пожежа на складі артснарядів військової частини Міністерства оборони РФ», - говориться в повідомленні.
Жертв немає, але одну людину госпіталізовано. Евакуйовано близько 700 жителів двох населених пунктів.
Рух поїздів на ділянці Далекосхідної залізниці зупинено.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter