Фітнес - сильніший за гени

Фітнес допомагає боротися з підвищеним артеріальним тиском навіть людям, які мають спадкову схильність до гіпертонії. Регулярні заняття спортом знижують вірогідність розвитку проблем з тиском на 42%, пише www.med2.ru.

Хоча люди з сімейною історією щодо гіпертонії частіше страждають від високого тиску самі, регулярні вправи і хороша фізична форма значно знижують цей ризик, заявили вчені з університету Південної Кароліни, США. У ході дослідження вони спостерігали за 6300 учасниками у віці 20-80 років, які перебувають у добрій фізичній формі. У третини учасників мінімум в одного з батьків була гіпертонія. Як виявилося, фізична активність знижує шанси гіпертонії на 34% в порівнянні з тими, у кого є спадкова схильність, але хто не веде активного способу життя, і на 42% незалежно від наявності гіпертоніків в сім`ї. Люди, що перебувають у помірній фізичній формі, скаржаться на проблеми з тиском на 26% рідше.

Що стосується тих, хто веде сидячий спосіб життя і носить в собі «небезпечні» гени, у них ризик розвитку гіпертонії зростає на 70% в порівнянні з активними співгромадянами.

«Зв`язок між фізичною формою, історією хвороби в родині і ризиком розвитку гіпертонії не можна ігнорувати. Ця інформація необхідна як лікарям, так і пацієнтам, для успішної та ефективної боротьби і профілактики захворювання », - зазначили автори роботи на конференції Американської асоціації серця. Згідно з поточними рекомендаціями, кожній людині необхідно 30 хвилин щоденної фізичної активності середньої інтенсивності п`ять разів на тиждень.