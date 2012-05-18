Найгірший час для прийому їжі

Не секрет, що від жирної їжі можна погладшати. Однак час прийому їжі настільки ж важливий, як і те, що людина їсть, встановили американські фахівці. За їхніми словами, звичка їсти під час нічного перегляду телевізора або за комп`ютером призводить до набору надлишкової маси тіла, пише The Daily Mail.

Експеримент з мишами це довів. Одній групі гризунів дозволили їсти тільки протягом восьми годин вдень, а ось друга група їла і вдень, і вночі, повідомляє www.med2.ru. В цілому обидві групи тварин споживали приблизно однакову кількість калорій. Але саме друга група розтовстіла.

Значить, набір ваги відбувався через збій у "внутрішньому годиннику". За словами керівника дослідження доктора Сатчідананда Панди з Солківського інституту біологічних досліджень, в певний час доби печінка, кишечник і м`язи працюють максимально ефективно, а в інший час - "сплять". Подібного ритму дотримується кожен орган.

Звичка їсти в будь-який час порушує природні обмінні процеси. Це доводить той факт, що до кінця дослідження у мишей з другої групи було на 70% більше жирових відкладень.