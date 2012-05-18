Японські вчені виявили дві нові групи крові

Вчені виявили дві нові групи крові. До добре відомим I, II, III і IV груп додалися Langereis і Junior, повідомляє newsme.com.ua. Ці нові групи крові, що виявлено у японців, також зустрічаються у представників й інших народів.

З такою заявою виступили вчені Університету Вермонта і Паризького інституту переливання крові.

Причини появи нових груп поки невідомі, проте вчені вважають, що це викликано високим радіаційним фоном і електромагнітним випромінюванням. Є припущення, що в еволюції людства почався новий етап. За деякими припущеннями, кров японців могла змінитися в результаті атомного бомбардування Хіросіми і Нагасакі і катастрофи на Фукусімі.

Разом з тим, японські вчені прогнозують відкриття ще 10-15 нових груп крові.