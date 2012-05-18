У Грузії - потужна повінь

Після зливи ріка Кура вийшла з берегів і затопила місто Руставі, що розташоване у 20 кілометрах на південь від Тбілісі, передає 5 канал. Повідомлень про постраждалих немає.

Стихія заскочила мешканців міста зненацька вночі. Вода залила перші поверхи житлових будинків та магазинів. Під водою опинилися і головні дороги міста. Рятувальники евакуювали людей з підтоплених районів. Тим часом на сході Грузії стихія зруйновала та пошкодила декілька мостів. Мешканці вісьмох сіл залишаються відрізаними від решти країни. Нагадаємо, тиждень тому повінь у Тбілісі забрала життя 5 людей. Ще тридцятеро постраждали.