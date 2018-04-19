Чим небезпечне вегетаріанство

Вегетаріанці всього світу однією з головних переваг "невживання м`яса" називають довголіття і здоров`я. Проте фахівці наполягають на тому, що бути вегетаріанцем, а тим більше, веганом в Україні - означає шкодити власному здоров`ю з подвійною старанністю.

За спостереженнями лікарів, через 5-7 років суворого вегетаріанства у людей помітно знижується імунітет. Особливо гостро ця проблема стосується дітей, яких батьки намагаються привчити до "безм`ясного" раціону. Один з найголовніших підводних каменів вегетаріанської дієти - хронічний дефіцит вітаміну В12. Він може не тільки завдати шкоду мозку і нервовій системі, але й стати причиною низки серйозних захворювань. Отже, лікарі радять не дивуватися, якщо, ставши вегетаріанцем, людина помічає, що нерви почали турбувати її більше, ніж завжди. Тому, вегетаріанцям лікарі рекомендують окремо вживати вітаміни групи B. Офтальмологи ж авторитетно заявляють, що виявити радикального вегетаріанця можна з ранньої катаракти (помутніння кришталика). Без вітаміну D, наприклад, якого не вистачає в рослинах, кальцій засвоюється дуже погано, що може спровокувати захворювання кісток.

Що думають про відмову від м`яса пересічні українці? Як правило, вони ставляться до такого явища, як вегетаріанство, достатньо скептично - результати анкетування населення, проведеного недавно групою столичних соціологів, зайвий раз це доводять. Так, 32 % опитаних киян вважають, що вегетаріанці - це прихильники якоїсь релігії, найчастіше східної, 15% - думають, що це просто диваки, які віддають данину моді, яка поширилася, на вегетаріанство, а 5 % - впевнені, що так називають членів Партії Зелених або якихось інших організацій, які виступають проти вбивства тварин. Проте, у 37% респондентів є принаймні один знайомий вегетаріанець, а 66 % опитаних ставляться до вегетаріанства доволі спокійно, вважаючи, що поїдання м`яса і м`ясних продуктів - особиста справа кожного. Цікаво, що 9 % киян відчувають жаль до вегетаріанців, 15 % поважають таких людей за стійкість духу і життєву позицію, а 13 % вірять, що такий спосіб життя просто шкідливий для здоров`я і ні до чого хорошого не призведе.

Наскільки вегетаріанство щадить гаманець жителя України? Адже в суспільстві існує міф про те, що вегетаріанцями стають в основному через брак фінансів на покупку м`яса. Збалансований "безм`ясний" раціон обійдеться українцеві дорожче, ніж стандартні сосиски на сніданок - у середньому витрати на рослинну їжу збільшуються на 25-30%, в порівнянні зі "звичайним" раціоном. Звичайно, якщо харчуватися винятково макаронами і крупою, то про надвисокі витрати на їжу говорити не доведеться, але з такою "дієтою" навряд чи вдасться поліпшити своє здоров`я. Перш ніж відмовлятися від продуктів тваринного походження, необхідно чітко усвідомити, що їм доведеться шукати гідну заміну. Наприклад, в раціоні правильного вегетаріанця мусять бути інжир (вартість якого близько 30 грн. за кілограм), горіхи, які деколи коштують вдвічі дорожче за м`ясо, гриби в необмеженій кількості - причому не тільки "бюджетні" вешенки і печериці, але й дорожчі і корисніші сорти. Звичайно, організму вегетаріанця необхідний повний набір овочів і фруктів, які в зимовий період також дорожчі у порівнянні з вартістю м`яса. Навіть хліб доведеться купувати не звичайний, а вітамінізований, або з додаванням злаків.

До речі, твердження, що вегетаріанці не вживають тваринний білок - невірно. Ще в середині ХХ століття фізіологами був виявлений факт поїдання людиною... самої себе. Виявилось, що в шлунку і кишечнику переробляється не тільки їжа, що надійшла ззовні, але й білки, що виділяються в травний тракт самим організмом. Учені зробили порівняльний підрахунок споживання білка за день і встановили, що співвідношення з`їдених і ендогенних (внутрішніх) білків приблизно однакове - 1:1. Це означає, що якщо вегетаріанець зовсім перестане вживати тваринний білок, то він у будь-якому випадку отримає "шматок м`яса" у вигляді своїх власних ендогенних тваринних білків. Отже, вегетаріанство, як ідея невживання в їжу нічого живого - повна ілюзія. Звичайно, як і чим харчуватися, кожна людина має вирішити сам - адже і у рослинної, і у тваринної їжі є свої плюси. Просто не варто забувати про те, що все відносно - кавказці, наприклад, доживають до ста років, харчуючись м`ясом. Люди ж далекого племені хунзи їдять тільки рослинну їжу і живуть не менше.

Юлія Мартиненко