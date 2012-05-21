Північ Італії знову трусило

Потужний афтершоковий землетрус магнітудою 5,1 стався на півночі Італії, в результаты кілька будівель було зруйновано, передає агентство Рейтер з посиланням на місцеве телебачення.

За даними Сейсмологічної служби США, епіцентр повторного землетрусу, зафіксованого о 15:18 за місцевим часом, знаходився на глибині 10,6 кілометра.

В ніч на неділю за 36 кілометрыв на північ від міста Болонья стався підземний поштовх магнітудою 6,0. За кілька годин до цього - о 01:15 - було зафіксовано інший підземний поштовх магнітудою 4,1. Епіцентр землетрусу, за даними сейсмологів, знаходився, на глибині 5,1 кілометра.

В результаті стихійного лиха загинули четверо робітників з кількох місцевих підприємств, ще двоє жінок померли від серцевого нападу, спровокованого пережитим страхом. Понад 50 осіб постраждали.

Крім того, в результаті землетрусу в провінції Емілія-Романья знищено понад 300 тисяч кругів сиру пармезан і грана падано. Сума збитку може перевищити 250 мільйонів євро, повідомив журналістам керівник одного з консорціумів з виробництва сиру.

«Дуже сильний землетрус серйозно пошкодив будівлі багатьох складів, а також тисячі тон Grana Padano і Parmigiano Reggiano», - зазначив він.

Сировар висловив надію, що «не буде нових поштовхів, які б могли погіршити стан споруд, які вже серйозно пошкоджені».

