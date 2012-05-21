У США зіткнулися шість шкільних автобусів

Шість шкільних автобусів потрапили в ДТП в американському штаті Джорджия, 65 чоловік дістали травми, передає РІА «Новости».

Аварія сталася в суботу вдень. Автобуси з дітьми їхали з округу Берк на сході штату до тематичного парку розваг Six Flags Over Georgia, розташованому на захід від міста Атланта - адміністративного центру Джорджиї.

За словами представника дорожньої поліції штату Горді Райта, один із автобусів почав гальмування, оскільки смуга, якою він рухався, попереду була перекрита.

"Коли автобуси почали гальмувати, один із них врізався в іншій, почалася ланцюгова аварія. Легковий автомобіль, який врізався в шостий автобус, був останнім в цьому ланцюжку", - сказав Г.Райт.

Як зазначається в повідомленні, всі 65 постраждалих були госпіталізовані відразу після ДТП, проте незабаром більшість з них були виписані.