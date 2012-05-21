В Японії стався землетрус

Землетрус магнітудою 6,0 стався в неділю біля північно-східного побережжя японського острова Хонсю, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт Геологічної служби США.

Підземні поштовхи було зафіксовано о 07.19 за UTC. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 кілометрів. Епіцентр розташовувався в 179 кілометрах на схід від міста Моріока (префектура Івате).

Інформації про руйнування і постраждалих не надходило. Повідомлень про загрозу цунамі немає.

На північному сході Японії 11 березня 2011 року стався землетрус магнітудою 9,0, який одержало офіційну назву Великого землетрусу. Він викликав цунамі, висота якого доходила до 30-40 метрів. В результаті стихійного лиха загинули і зникли безвісти більш як 19 тисяч чоловік. Майже 380 тисяч будинків були знищені або одержали руйнування. Сталася аварія на АЕС "Фукусіма-1".