Як змусити дітей їсти овочі з задоволенням

Якщо на обід дитині дати склянку води, вона буде більш охоче їсти овочі. Такого несподіваного висновку дійшли фахівці з університету Орегона. На їхню думку, вода змушує дитину вибирати корисні продукти, пише The Daily Mail.

Вчені проаналізували раціон 75 дітей 3-5 років, повідомляє Меддейлі. Так, діти їли більше сирих овочів, зокрема болгарський перець і моркву, якщо спочатку давали просту воду.

За словами професора Беттіни Корнвелл, сучасні діти з раннього дитинства у свідомості пов`язують солодкі, калорійні напої, типу коли, із солоними і жирними продуктами на кшталт чіпсів. До того ж, смаки багато в чому залежать від звички і досвіду.

А звичайна вода здатна змінити погляд на продукти харчування. Це варто брати до уваги, насамперед, батькам, адже харчова поведінка закладається в перші роки життя і впливає на людину в подальшому.