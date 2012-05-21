Підліткову депресію виявлятимуть за аналізом крові

Американські вчені близькі до створення тестів, що виявляють депресивні розлади у тінейджерів за аналізом крові. Про це йдеться в публікації дослідницької групи в журналі Translational Psychiatry, повідомляють РІА "Новости".

Розвиток депресивних розладів до 25 років, зазвичай, свідчить про спадковий характер захворювання, його генетичне походження. Приблизно у 1% дітей у віці до 12 років є депресивний розлад, але в підлітковому віці цей показник зростає до 17-25%. При відсутності своєчасного лікування, зростає ризик асоціальної поведінки, алкогольної і наркозалежності, фізичних захворювань, спроб суїциду.

Лікування депресивних розладів базується на звіті самого пацієнта про власний стан і на спостереженнях лікарів. А це інструменти неточні. "Біологічні маркери крові забезпечили б об`єктивні дані, щоб підкріпити словесну інформацію і підвищити точність діагнозу. Діагноз і класифікація раннього депресивного розладу допомогли б розширити арсенал лікарських засобів і обрати індивідуальний підхід в лікуванні", - йдеться в статті, присвяченій дослідженню.

Вчені ідентифікували 26 потенційних біологічних маркерів депресії в крові. Дослідники порівняли ці біомаркери в зразках крові піддослідних і знайшли, що 11 з них були в більшій чи меншій кількості у підлітків з депресією. Також вони встановили, що 18 з 26 біомаркерів могли точно вказати, чи була у підлітків з депресією одночасно підвищена тривожність. Можливість встановлення об`єктивного діагнозу, що базується на аналізі крові, дозволить виявляти небезпечне захворювання серед підлітків, вважає один з авторів дослідження, викладач психіатрії Школи медицини Фейнберг в Північно-Західному університеті Єва Редей.