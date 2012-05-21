Які продукти загрожують отруєнням

З приходом тепла підвищується ризик харчових отруєнь, перш за все, у дітей. Українські лікарі нагадують, що печінка і ферментна система дитини ще не можуть впоратися з багатьма продуктами. Головний токсиколог МОЗ України Б.Шейман назвав основні продукти-отруйники малюків у весняно-літній період.

Ранні овочі і фрукти. Огірки і кавуни більше схильні накопичувати хімічні речовини.

Копченина і консерви. Містять мікроорганізми, які за певних умов викликають ботулізм – харчове отруєння, що вражає органи і нервову систему.

Домашні молочні продукти. У них може потрапити стафілокок.

Шашлики і яйця, білковий крем. На спеці в них активно розмножується сальмонелла.

Гриби. Дітям до 6 років не варто давати гриби. Для тих, хто старший, краще готувати страви з магазинних грибів.

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