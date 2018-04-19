Небезпеки фастфуду

В умовах сучасного життя в мегаполісі, коли кожна хвилина на рахунку, мало хто з нас приділяє достатню увагу своєму харчуванню. Нам простіше забігти в найближчу забігайлівку і проковтнути стандартний набір «сміттєвої їжі», ніж простояти вечір біля плити, готуючи корисну домашню їжу. Хоча дієтологи у один голос твердять, що фастфуд дуже шкідливий. І цьому є дуже вагомі причини: по-перше, практично будь-яка страва складається з суміші абсолютно несумісних продуктів (наприклад, калорійної булки і м`яса), политих різними соусами. По-друге, при виготовленні такого меню рідко використовують продукти хорошої якості. І нарешті, щедро поливаючи з`їдену їжу солодкою газованою водою або розчинною кавою, ви не залишаєте своєму організму шансів залишитися здоровим. Вживати фастфуд чи ні — особиста справа кожного. Головне — не захоплюватися. Про те, скільки разів можна балувати себе «сміттєвою їжею» без шкоди для здоров`я і що буде у разі перебору, ми говорили з дієтологом центру «Здоров`я» Борисом Скачком і дієтологом НПЦ «Віріа» Світланою Фус.

ГАМБУРГЕР

257 Ккал

Безпечна доза: 1 шт. в 2 тижні

Якщо більше: З`ївши один великий гамбургер, ви на 50% вичерпаєте свій щоденний ліміт по солі і шкідливих жирах. А нехтуючи нормою, матимете проблемами з серцево-судинною, травною, нервовою і сечостатевою системою. Котлетка для гамбургера приготована на розжареному грилі і, отже, може містити канцерогени (саме гриль створює таку температуру, при якій і відбувається виділення канцерогенів), а вони здатні викликати розвиток онкологічних захворювань. У булочці і соусі є купа харчових добавок, консервантів і підсилювачів смаку, які у великих кількостях можуть стати причиною алергій і проблем з травленням.

КАРТОПЛЯ ФРІ

340 Ккал (середня порція)

Безпечна доза: одна порція в тиждень — 250 г

Якщо більше: У складі 100 г картоплі близько 8 грамів трансжирів. Це речовини ненатурального походження, які утворюються в основному при виробництві маргарину і неодноразовому нагріванні рослинної олії. Трансжири збільшують рівень холестерину в крові, тому підвищують ризик захворювань серцево-судинної системи. Вони мають властивість втручатися в клітинний метаболізм і провокувати переродження здорових клітин в ракові. Крім того, потрапивши в клітину, трансжир перекриває їй «кисень» — припиняє процес перенесення в неї поживних речовин через мембрану. В результаті цього клітина не одержує повноцінного живлення і накопичує токсини. Це веде до інсулінозалежного цукрового діабету.

ПІЦА

450 Ккал (шматочок)

Безпечна доза: 1 шматочок в тиждень

Якщо більше: піца, яку продають на рундуках, найчастіше приготована з використанням ковбаси, а не м`яса або морепродуктів, а значить, може взагалі не містити натурального білка — будівельного матеріалу для організму. Регулярний недолік білків викликає уповільнення росту і розвитку у дітей, а у дорослих зміни в печінці, гормонального фону, погіршення засвоєння поживних речовин, проблеми з серцем, погіршення пам`яті і працездатності. Все це пов`язано з тим, що білки беруть участь практично у всіх процесах організму. Крім того, наша травна система розрахована на грубу клітковину, якої в піці немає взагалі. Звідси закрепи. З`їдена вдень піца створить відчуття «помилкової ситості» — оскільки така їжа не приносить користі, не дає достатньої кількості нутрієнтів, і організм відчуватиме в них постійну нестачу.

ХОТ-ДОГ

300 Ккал

Безпечна доза: 1 шт. в місяць

Якщо більше: у звичайному хот-дозі 45% шкідливих (насичених) жирів, більш за третину денної норми (38%) солі, а також 1,5 г щонайшкідливіших трансжирів. Сосиска дуже рідко буває м`ясною і, як правило, містить сою, крохмаль і фосфати, які, затримуючи воду, збільшують об`єм сосиски. Крім того, сосиски щедро присмачені консервантами, які продовжують їх термін зберігання. Майонез і кетчуп теж найдешевші, з масою харчових добавок і мінімумом яєць. Все це провокує серйозні проблеми в роботі органів ШКТ. А «поганий» холестерин з трансжирів ушкоджує оболонку внутрішньої стінки судини, накопичується в ній, внаслідок чого утворюються атеросклерозні бляшки, які потім тверднуть і закупорюють судину.

ШАУРМА

Більш як 1000 Ккал

Безпечна доза: 1 шт. в місяць

Якщо більше: У шаурмі міститься майже 120 г жиру, а це майже в 2 рази більше денної норми. Тому якщо їсти шаурму регулярно, можна значно додати у вазі. М`ясо повинне бути курячим і очищеним від шкідливої шкірки (у ній багато холестерину). Інакше це велике навантаження на серце. Крім того, стежте якими соусами заливають вашу шаурму (у ідеалі вона взагалі не повинна їх містити): соуси швидко псуються надворі, містять багато «хімії» і надзвичайно калорійні.

ЧІПСИ

600 Ккал в 100 г

Безпечна доза: 100 г в тиждень

Якщо більше: У своїй більшості чіпси — не скибочки хрусткої картоплі, а спресовані і обсмажені суміші крохмалів. А це ще калорійніше і веде до ожиріння. Звичайно, є виробники, які використовують для приготування чіпсів справжню картоплю. Але найчастіше — генномодифіковану, тому що її бульби великі, рівні і непошкоджені. Але навіть якщо використовується справжня картопля, все корисне, що є в ній, при активному смаженні руйнується, і вона набуває інших властивостей — канцерогенних. Крім того, чіпси — це «бомба сповільненої дії», яка може стати причиною серйозних захворювань серця. Винуватець цього — речовина акриламід, небезпечний канцероген, який утворюється при смаженні крохмалю на жирі. Крім нього, в чіпсах під час обжарювання утворюється гідрогенізований жир, який приводить до утворення «поганого» холестерину, — а це в перспективі атеросклероз, тромбофлебіт і інші небезпечні захворювання.

Окремо варто сказати про чіпси «зі смаком». Звичайно, ні про який бекон або ікру мова не йде. Замість них там ароматизатори і підсилювачі смаку, які провокують печію, гастрити, алергію і проблеми з роботою кишечника. І останнє: у чіпсах рекордна кількість солі зі всіх продуктів «сміттєвої їжі». Це реальний шанс отримати порушення обміну речовин і серцеві захворювання (вміст великої кількості солі в раціоні сприяє затримці води в тканинах організму, а це веде до підвищення артеріального тиску, що створює додаткове навантаження для серця).

РОЗЧИННА КАВА

70 Ккал

Безпечна доза: Раз в тиждень

Склад: Екстракт кавових зерен, вода.

Якщо пити більше: Жирні і висококалорійні страви фастфуда і без того небезпечні для здоров`я. А якщо запивати їх солодкою кавою або газованою водою з кофеїном, то вміст цукру в крові збільшується до критичних величин. Якщо цукор залишається в крові тривалий час, це завдасть непоправної шкоди здоров`ю. Стінки кровоносних судин «просочуються» надмірною кількістю цукру, втрачають свою еластичність, стоншуються, легко травмуються. Там, де вони рвуться, виникають дрібні крововиливи. Внаслідок цього виникає різке погіршення зору, оніміння і болі в кінцівках і т.д. Те ж саме відбувається в оболонках нервів.

СОЛОДКА ГАЗОВАНА ВОДА

103 Ккал в 250 мл

Безпечна доза: 250 мл в тиждень

Якщо пити більше: фосфорна кислота, яка міститься в напоях такого типу, зв`язує кальцій, магній і цинк у вашому кишечнику, заважаючи їх нормальному засвоєнню. При цьому збільшується виділення цих елементів через сечу, і вони «вимиваються» з організму. Від цього страждають кістки і серцево-судинна система. А зловживання газованою водою з кофеїном робить вас дратівливими, зменшує працездатність і погіршує пам`ять (за рахунок виснажуючої дії кофеїну на нервову систему).

ОБХОДЬТЕ ЗАБІГАЙЛІВКИ СТОРОНОЮ, ЯКЩО У ВАС:

•Захворювання ШКТ

•Захворювання серцево-судинної системи

•Ожиріння

•Цукровий діабет

•Ви вагітні або годуєте грудьми

segodnya.ua