Полунична дієта

Скоро почнеться сезон полуниці. Мало знайдеться дівчат, які не люблять цю солодку ягідку, багату на вітаміни.

Тому ми пропонуємо тобі скористатися цим моментом і насолодитися полуничним сезоном із користю для фігури.

Ця дієта вважається однією з найпростіших, найефективніших і найкорисніших. За 4 дні мінус 3 кг.

Суть дієти: щодня з`їдати близько 1 кг свіжих ягід полуниці. Табу - борошняні вироби, солодощі, жирне, смажене, кава й алкоголь.

Єдине, ми закликаємо тебе проконсультуватися з лікарем, якщо в тебе є якісь хронічні захворювання, перш ніж дотримуватися полуничної дієти.

До того ж, на полуничній дієті краще посидіти під час вихідних або відпустки, бо в цій ягоді міститься небагато енергетичних речовин, і тобі може бути складно вести активне життя.

Меню полуничної дієти

День 1

Сніданок: склянка полуниці, зелене яблуко, склянка знежиреного (1%) кефіру, одна столова ложка меду. Ти можеш подрібнити все це у блендері й отримати густий коктейль або ж порізати фрукти й заправити їх кефіром як салат.

Обід: полуничний салат - склянка полуниці, два свіжих огірки, 50 г відвареної курки, свіжовидавлений сік половини лимона, один волоський горіх, будь-яка зелень, чайна ложка олії.

Полудень: склянка полуниці з невеликим шматком житнього хліба.

Вечеря: полуничний салат - 100 грам картоплі, невелика цибулина, склянка полуниці, 50 грам знежиреного сиру, півсклянки кефіру, свіжовидавлений сік половини лимона.

День 2

Сніданок: склянка полуниці з невеликим шматком житнього хліба.

Обід: три млинця з начинкою з перетертої полуниці. Без цукру.

Полудень: склянка перетертої полуниці та склянка знежиреного кефіру. Без цукру.

Вечеря: капустяний салат із полуницею - 100 грам свіжої капусти та склянка полуниці, чайна ложка олії.

День 3

Сніданок: склянка полуниці й тост.

Обід: 200 грам дині, склянка полуниці, половина банана.

Полудень: склянка полуниці з невеликим шматком житнього хліба.

Вечеря: салат - 70 грам відвареної картоплі, 70 г відвареної моркви, 70 грам капусти; додатково за 2 години до сну склянка полуниці.

День 4

Сніданок: склянка полуниці та 50 грам твердого сиру.

Обід: салат - склянка полуниці, невелика цибулина, 100 г відвареної риби, листя салату, чайна ложка олії.

Вечеря: капустяний салат з полуницею - 100 грам свіжої капусти та склянка полуниці, чайна ложка олії.

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