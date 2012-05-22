87-річний ветеран війни убив грабіжника, що проник до його будинку

У Забайкальському краю Росії 87-річний ветеран війни убив грабіжника, який проник до його будинку.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні Слідчого комітету по Забайкальському краю РФ.

«Наперед встановлено, що вночі 21 травня 35-річний раніше судимий житель села Казанове Шилкінського району незаконно проник до будинку ветерана і почав вимагати гроші, загрожуючи ножем. Коли господар відмовився, виникла бійка, під час якої ветеран вдарив ножем нападника у живіт. Після цього покликав на допомогу сусідів і повідомив про те, що сталося, правоохоронні органи. Ветерана зараз у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні. Під час бійки він одержав проникаюче ножове поранення у груди і множинні забої», - зазначається у повідомленні.

Слідство припускає, що 87-річний ветеран убив нападника в умовах необхідної оборони.