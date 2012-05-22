У Болгарії стався землетрус магнітудою 5,8
09:57, 22 травня 2012Зарубіжні новини
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Повідомлень про потерпілих немає
На заході Болгарії сьогодні вранці ствся землетрус магнітудою 5,8.
Як повідомив агентство France-Presse представник болгарського сейсмологічного інституту, епіцентр підземних поштовхів знаходився неподалік столиці Болгарії - Софії, між містами Пернік і Радомир.
Повідомлень про потерпілих і руйнування не надходило.
У деяких районах через землетрус була припинена подача електроенергії, зазначає радіо «Свобода».
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