У Болгарії стався землетрус магнітудою 5,8

На заході Болгарії сьогодні вранці ствся землетрус магнітудою 5,8.

Як повідомив агентство France-Presse представник болгарського сейсмологічного інституту, епіцентр підземних поштовхів знаходився неподалік столиці Болгарії - Софії, між містами Пернік і Радомир.

Повідомлень про потерпілих і руйнування не надходило.

У деяких районах через землетрус була припинена подача електроенергії, зазначає радіо «Свобода».