Тяга до гострої їжі – ознака егоїзму

Смакові переваги людини можуть багато що розповісти про її характер, довели фахівці з японської Асоціації природного харчування.

За словами авторів дослідження, люди, що віддають перевагу овочам, спокійні, честолюбні, люблять вчитися і схильні добиватися успіхів в кар`єрі. Любителі фруктів – чуйні і уважні. Як правило, це творчі особи.

Схильні до імпульсності люди, як правило, обожнюють м`ясо. Вони непослідовні, нетерпимі до критики, але майже завжди досягають успіху.

Любителі риби найчастіше спокійні, витримані і надійні, хоч і закриті. Гострим стравам віддають перевагу темпераментні люди, спраглі пригод і схильні до егоїзму.

Жирну їжу вибирають відкриті люди. Вони мають природну чарівливість, жвавість і успішні в кар`єрі.

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