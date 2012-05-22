Чи приймуть вас на роботу - залежить від вашої ваги

У людей з однаковою кваліфікацією, але різною комплекцією, шанси отримати бажану посаду - нерівні. Як показало нове дослідження, кандидати виграють в очах роботодавців, коли скидають зайву вагу, пише news.open.by.

Жінки, які пройшли операцію по зниженню ваги, викликають у потенційних роботодавців значно позитивніше враження, ніж до операції. До такого висновку прийшли дослідники з Гавайського університету. Вони провели експерименти за участю волонтерів, які оцінювали професійну придатність жінок, зображених на невеликий фотографії, прикріпленій до їх анкети і резюме. Усім жінкам було від 29 до 32 років, а їхній індекс маси тіла до операції варіював від 38 до 41, і після операції - від 22 до 24. Учасники експерименту оцінювали їхні лідерські якості та ймовірність прийняття на роботу, а також рівень початкової зарплати.

Як виявилося, повні жінки мали менше шансів отримати роботу. Якщо ж їм вдавалося переконати потенційних роботодавців, їхні зарплати були нижче, ніж у них же після схуднення, як і шанси на перспективну кар`єру.