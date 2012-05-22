Більшість людей чистить зуби неправильно
Без науки не обійтися
Дослідження швецьких вчених виявило, що майже усі люди чистять зуби. Однак лише кожен десятий робить це досить якісно для ефективного запобігання карієсу, пише Медпортал.
Хоча більшість з нас регулярно чистять зуби фторовмісними зубними пастами, лише деякі з них знайомі з оптимальними техніками чищення зубів, з тим, як правильно використовувати зубну пасту і яким чином фтор запобігає карієсу.
У ході роботи вчені розглядали звички 2013 осіб у віці 15-16, 31-35, 60-65 і 76-80 років. Їх цікавили - тривалість чищення, як часто використовується фторована зубна паста, скільки зубної пасти і води використовується. Виявилося, що лише 10% населення вміє чистити зуби ефективно, а 80% задоволені лише самим фактом того, що вони доглядають за своїми зубами.
Тепер вчені з Університету Гетеборга прагнуть навчити співвітчизників робити це ще більш ефективно. "Більшість опитаних були навчені в дитинстві батьками. Навіть зіткнувшись пізніше з інформацією про більш ефективне чищення зубів, вони продовжують робити це "по-старому", - додала Габрі.
Дослідники переконані, що знання про чищення зубів повинні бути більш доступними, і що запропоновані на цю тему рекомендації повинні бути простішими і зрозумілішими.