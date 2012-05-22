У Росії - новий міністр охорони здоров'я

Указом президента Росії Володимира Путіна новим міністром охорони здоров`я призначено Вероніку Скворцову.

Про це Путін повідомив вчора на нараді, в ході якої представив новий склад уряду. Згідно з підписаним президентом документу, Мінздоровсоцрозвиток поділено на два відомства: Міністерство охорони здоров`я і Міністерство праці та соціального захисту.

Скворцова Вероніка Ігорівна народилася в московській сім`ї лікаря 1 листопада 1960 року. У 1977 році вона закінчила середню школу із золотою медаллю і вступила на педіатричний факультет РНІМУ імені М.І. Пирогова.

У 1994 році, через рік після захисту докторської дисертації, Скворцової була присвоєна кваліфікація лікаря-невролога вищої категорії. З 1997 року була завідуючою кафедрою фундаментальної та клінічної неврології та нейрохірургії в РГМУ, з 2005 - директором НДІ інсульту. Є автором більше 400 наукових робіт.

У 2004 році Скворцову було обрано членом-кореспондентом Російської Академії медичних наук. Починаючи з 2008 року працювала заступником міністра охорони здоров`я і соціального розвитку Російської Федерації.