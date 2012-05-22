Трьох громадян України досі не знайдено в Непалі

Трьох громадян України, які зникли в Непалі внаслідок зсуву грунту, досі не знайдено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров.

«Станом на 21 травня троє громадян України залишаються зниклими без вісти, вживаються заходи щодо ідентифікації тіла загиблого, якого було знайдено на місці події і який може бути громадянином України», - сказав він.

За словами речника, Посольство України в Республіці Індія та Почесне консульство в Непалі підтримують постійний зв`язок з родичами зниклих без вісти громадян України.

Він також повідомив, що громадянка України, яка входила до цієї групи, вже повернулася до України.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня поблизу міста Покхара (Непал) в гірський місцевості стався зсув ґрунту, в результаті якого 5 осіб загинули та понад 50 зникли без вісти.

Зниклими вважаються також троє громадян України, які у складі групи українських туристів (всього четверо осіб) знаходилися на відпочинку в районі інциденту.