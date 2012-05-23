Як врятуватися від сезонної алергії

Дотримуйся простих правил, щоб уникнути жахливих наслідків.

Весняна пора цвітінь радує, на жаль, зовсім не всіх. Алергіки зі страхом передчувають свої «щасливі» дні, коли алергія перетворюється на справжній кошмар. Алергійний риніт, кон’юнктивіт, дерматит і загострення астми – ось список недуг, симптоми яких отруюють життя всім алергікам щорічно під час сезонних цвітінь.

Багато хто помилково вважає, що алергію можна просто залікувати антигістамінними препаратами. А тим часом самолікування може призвести до непоправних наслідків. По-перше, ліків дуже багато і вони мають різний спектр дії. Тому, перш ніж навмання купувати собі таблетки, необхідно проконсультуватися в алерголога. Коли він визначить ті алергени, на які реагує саме твій організм, – зможе виписати потрібні ліки та дозування.

А якщо ні, то можна просто не вгадати з препаратом і заробити собі гостру пилкову інтоксикацію (поліноз), за якої блискавично з`являється набряклість, ядуха, розлад випорожнень і порушення пам`яті. Серед найстрашніших наслідків полінозу – вульвіти в жінок, мала епілепсія, розлад слуху та зору (можлива навіть повна і часткова втрата).

Як полегшити сезонну алергію

- Крім прийому правильних ліків, не забувай регулярно промивати носоглотку звичайною водою або спеціальними спреями на основі очищеної морської води.

- Внеси до раціону продукти, багаті фолієвою кислотою: телячу печінку, зелені овочі (салат, капусту, шпинат), цільнозерновий хліб і помідори. Фолієва кислота допомагає підвищити імунітет і організм швидше справляється з симптомами алергії. Можна також приймати фолієву кислоту у вигляді таблеток.

- Їж більше жирної риби – наявні в ній омега-3 жирні кислоти допомагають впоратися з симптомами алергії, знімаючи запалення.

- Захисти свій дім від літаючих у повітрі алергенів (приміром, пуху). У цьому допоможуть щільні сітки для вікон.

- Намагайся мінімально перебувати на вулиці з 11 до 18 години, зокрема якщо погода суха.

- Щодня провітрюй квартиру та роби вологе прибирання.

- Полегшити симптоми також допоможуть народні засоби: картопляний сік, настої звіробою й кропиви.

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