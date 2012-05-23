Британка схудла на 200 кг

Мешканка Великобританії Мері Ітон, яка до 40 років важила 317 кг, змогла скинути вже майже 200 кг.

Мері щодня харчувалася фастфудом і газованими напоями, починаючи з 16 років, що у результаті привело її до рекордної ваги в 317 кг. Стимулом до схуднення стала пропозиція руки і серця, яку Мері зробив обранець.

Вона стверджує, що обійшлася без оперативного втручання і пігулок для схуднення, а почала вести активний і здоровий спосіб життя. Завдяки правильному харчуванню і заняттям спортом Мері зараз важить 120 кг, але продовжує худнути.

likar.info