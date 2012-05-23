В Індії в Ганг упав автобус: загинули 26 прочан

Щонайменше 26 осіб загинули в Індії, коли автобус з прочанами впав в річку Ганг на півночі країни, повідомляє РІА «Новости».

За інформацією ЗМІ, трагедія сталася в північному штаті Уттаракханд пізно ввечері у вівторок. Автобус, в якому перебували 45 прочан, які прямували до священного міста Рішикеш, впав у річку. За попередньою інформацією, водій автобуса не впорався у темноті з керуванням на складній ділянці гірської дороги.

Рятувальникам вдалося витягнути з води тіла 26 осіб, ще чотири прочанина вижили, їх у тяжкому стані доставлено до лікарні.

Влада пообіцяла грошову компенсацію потерпілим і сім`ям загиблих.