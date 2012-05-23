У Варшаві зіткнулися два пасажирських потяги

У Варшаві сьогодні вранці сталося зіткнення двох приміських потягів, постраждали двоє осіб.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними польських ЗМІ, причиною аварією стало те, що один із машиністів проігнорував червоний сигнал семафора та виїхав на колію, якою назустріч їхав інший потяг.

Представники компаній SKM та Koleje Mazowieckie (KM), потяги яких зіткнулися, у коментарі кореспонденту УНІАН зазначили, що зараз передчасно говорити про причину аварії, додавши, що зіткнення сталося на невеликій швидкості, в результаті чого як потяги, так і пасажири не зазнали значних ушкоджень.

Прес-секретар компанії SKM Магдалена Лeрчак сказала агентству, що машиніст потягу помітив, що назустріч їде інший та встиг його зупинити, чого не зробив або не встиг зробити машиніст KM.

"Машиніст помітив потяг, який їхав назустріч. Згідно з процедурою, він поінформував пасажирів про те, аби вони лягли на підлогу та залишив кабіну машиніста, і в наш потяг, який стояв, вдарився на невеликій швидкості потяг Koleje Mazowieckiе", - описала вона інцидент.

Прес-секретар KM Доната Новаковська сказала УНІАН, що потяг компанії їхав до зіткнення із швидкістю близько 20 кілометрів на годину, зауваживши, що аварія сталася між двома станціями у Варшаві.

Вона зазначила, що в аварії постраждали пасажири, а не машиністи.

"Одній особі надали допомогу на місці, а другу забрали до лікарні", - сказала вона.

Представники компаній повідомили УНІАН, що обома потягами їхали від близько 180 до 230 пасажирів.

За даними поліції, обоє машиністів були тверезими.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня у Польщі в результаті лобового зіткнення двох пасажирських поїздів загинули 16 осіб та майже 60 отримали поранення, що стало найбільшою залізничною катастрофою у країні за останні понад 20 років.

Потяги "Перемишль-Варшава" та "Варшава-Краків", котрі зіткнулися на швидкості 60 та 70 кілометрів за годину, опинилися на одній колії, за версією слідчих, через помилку диспетчера руху.