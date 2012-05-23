Під час аварії російського літака у Чехії поранено 19 осіб
15:06, 23 травня 2012Зарубіжні новини
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Загорівся після посадки
Під час аварії російського літака Ан-30, який у середу загорівся після посадки на аеродромі чеського міста Часлав, поранення дістали 19 осіб, більшість з них перебувають у тяжкому стані, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на чеське інформагентство ЧТК.
За словами прес-секретаря Генштабу Чехії Яни Ружічкової, на борту російського лайнера перебували 23 людини - 14 російських і дев`ять чеських військовослужбовців.
"Під час маневру при посадці літак виїхав з посадочної смуги і загорівся", - повідомила прес-секретар Генерального штабу Чехії.
Літак виконував польоти в рамках місії спостерігачів "Відкрите небо".
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