В Японії стався землетрус магнітудою 6,1

Землетрус магнітудою 6,1 стався біля узбережжя японського острова Хоккайдо, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт Геологічної служби США.

За даними служби, підземні поштовхи були зафіксовані в 00.02 за місцевим часом. Осередок землетрусу залягав на глибині 40,7 кілометра. Епіцентр розташовувався на відстані 107 кілометрів на північний схід від портового міста Хатінохе в префектурі Аоморі.

Інформація про руйнування і постраждалих не надходила. Повідомлень про загрозу цунамі немає.

На північному сході Японії 11 березня 2011 стався землетрус магнітудою 9,0, який отримав офіційну назву Великого землетрусу. Він спричинив цунамі, висота якого сягала 30-40 метрів. В результаті стихійного лиха загинули і зникли безвісти понад 19 тисяч осіб. Майже 380 тис будинків були знищені або зруйновані. Сталася аварія на АЕС "Фукусіма-1".