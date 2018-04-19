Хто ти у стосунках: дитина, батько чи дорослий?

Коли ми перестаємо бути щирими.

Відомий американський психотерапевт Ерік Берн стверджував, що всі ми в житті граємо певні ролі.

Він проаналізував взаємини в багатьох парах і дійшов висновку, що проблеми починаються тоді, коли ми перестаємо бути щирими.

Замість того, щоб бути собою, ми починаємо грати певні ролі. Найчастіше роль, яку ти вибираєш, є основною для ваших взаємин.

На думку психолога, в кожному з нас живуть три особистості: дитина, батько та дорослий. Ці особистості по-різному проявляють себе з людьми, у певних життєвих ситуаціях і у стосунках із "другими половинками".

Причому ми можемо мінятися ролями або грати "дорослого" на роботі, залишаючись при цьому "дитиною" для коханої людини.

Визнач, яку роль ти найчастіше вибираєш у стосунках із коханими.

Дитина

Ця маска - частина нашої душі. Можна навіть сказати, що це краща її частина. Дитина живе в кожному з нас. Саме їй ми зобов`язані щирістю, вмінням дивуватися та по-справжньому захоплюватись життям.

Що більше в тобі дитини, то більше відкрита ти для любовних стосунків. Ти вмієш яскраво все відчувати та щиро переживати за свого партнера.

Серед плюсів цієї маски - інтуїція, проникливість, здатність до спонтанних і нестандартних учинків. Кожна дитина щиро чекає дива і завжди одержує бажане.

Але в масці дитини є й негативні прояви. Дитина буває примхливою, вимогливою, істеричною. У стосунках із протилежною статтю "дитина" потребує постійної опіки й уваги. Вона здебільшого потрапляє в залежність від партнера.

Батько

Усередині кожного з нас живе внутрішній батько. Це людина з певними стереотипами, комплексами та забобонами. Багатьох із нас у дитинстві зупиняли словами: "Так робити не можна, бо це не прийнято". Це головний стереотип, яким керується твій внутрішній батько.

Батько може зупинити нас тоді, коли дитина вже готова вирватися назовні. Ти щиро хочеш зателефонувати чоловікові та розповісти про своє кохання? А батько впевнено каже, що так робити не можна: ти не повинна першою освідчуватись.

Переваги цієї маски в тому, що ти почуваєшся своєю людиною в суспільстві. Це частина нашої соціалізації. Водночас внутрішній батько заважає нам проявлятися як особистості. Він руйнує наші кращі душевні якості, змушуючи "бути як усі".

Пройди наш тест і дізнайся, яка ти у стосунках.

Дорослий

Це зріла особистість, що дозволяє нам вирішувати найскладніші життєві завдання.

Дорослий відповідає за наш побут. Саме він проявляє в нашій поведінці такт, мудрість, самостійність.

Головне достоїнство дорослого в тому, що він готовий узяти на себе відповідальність за стосунки. Він є "будівельником" цих стосунків і морально підживлює їх.

Які стосунки в парах - ідеальні?

Ерік Берн пише про те, що всі ці три "маски" необхідні для повноцінного розвитку особистості. Але у стосунках із протилежною статтю дуже важливо, щоб вони гармонійно поєднувались.

В ідеальній парі ці "маски" збігаються. Партнери можуть вирішувати проблеми як дорослий із дорослим, або радіти разом, як діти. Важливі для обох рішення краще ухвалювати в "масках" батьків.

Якщо ці стани не збігаються, то в парах назрівають конфлікти. Приміром, якщо всі проблеми змушений вирішувати "дорослий" чоловік, а жінка в образі "дитини" відмовляється що-небудь робити.

Такі варіанти психолог називає грою, яка вбиває щирість взаємин. Обидві сторони в цьому випадку ховають свої наміри під "масками" та всіма можливими способами уникають прояву справжніх почуттів. Такі взаємини вбивають кохання та щирість.

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