Дієта Софі Лорен
Скинути 1,5 кг всього за три дні
Софі Лорен худне саме таким чином.
Чим же харчується Софі Лорен? Виявляється вона дуже любить спагеті, і вважає це блюдо корисною і здоровою їжею. Єдино правило, яке вона рекомендує дотримуватися - вживати спагетті тільки з томатним соусом або соусами на овочевій основі.
Перший день
Сніданок: 170 гр. апельсинового соку; круто зварене яйце.
Обід: салат з будь-яких овочів з 60 гр. нарізаної скибочками індички і нежирним сиром, укладеним на листя салату.
Вечеря: 115 гр. макаронів з креветками на смак; салат зі шпинату з низькокалорійною заправкою.
Десерт: 1 яблуко.
День другий
Сніданок: чашка злакових грубого помелу із знежиреним молоком.
Обід: салат зі свіжих фруктів і півчашки пресованого сиру.
Вечеря: 115 гр. спагетті з фрикадельками з пісної індички; листя салату, змішані з пісною заправкою.
Десерт: 1 груша.
День третій
Сніданок: половина підсушеного бейгале з нежирним сиром.
Обід: 115 гр. зеленого салату з вареною куркою.
Вечеря: 170 гр. лазаньї з нежирного сиру, великий салат з різної зелені з пісною заправкою.
Десерт: 2 персика.
Актриса не рекомендує повторювати цю дієту раніше ніж через два тижні.Дієта добре переноситися, досить збалансована, а значить, може застосовуватися як розвантажувальна.