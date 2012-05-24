Дієта Софі Лорен

Софі Лорен худне саме таким чином.

Чим же харчується Софі Лорен? Виявляється вона дуже любить спагеті, і вважає це блюдо корисною і здоровою їжею. Єдино правило, яке вона рекомендує дотримуватися - вживати спагетті тільки з томатним соусом або соусами на овочевій основі.

Перший день

Сніданок: 170 гр. апельсинового соку; круто зварене яйце.

Обід: салат з будь-яких овочів з 60 гр. нарізаної скибочками індички і нежирним сиром, укладеним на листя салату.

Вечеря: 115 гр. макаронів з креветками на смак; салат зі шпинату з низькокалорійною заправкою.

Десерт: 1 яблуко.

День другий

Сніданок: чашка злакових грубого помелу із знежиреним молоком.

Обід: салат зі свіжих фруктів і півчашки пресованого сиру.

Вечеря: 115 гр. спагетті з фрикадельками з пісної індички; листя салату, змішані з пісною заправкою.

Десерт: 1 груша.

День третій

Сніданок: половина підсушеного бейгале з нежирним сиром.

Обід: 115 гр. зеленого салату з вареною куркою.

Вечеря: 170 гр. лазаньї з нежирного сиру, великий салат з різної зелені з пісною заправкою.

Десерт: 2 персика.

Актриса не рекомендує повторювати цю дієту раніше ніж через два тижні.Дієта добре переноситися, досить збалансована, а значить, може застосовуватися як розвантажувальна.

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