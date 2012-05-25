США назвали країни з найгіршим забезпеченням прав людини

Найгірші справи із забезпеченням прав людини на даний час у Білорусі, Ірані, Китаї, КНДР, Сирії, Туркменістані та Узбекистані.

Про це йдеться в оприлюдненій черговій щорічній доповіді Держдепартаменту США про дотримання прав людини в світі за 2011 рік, передає ІТАР-ТАРС.

"В цілому умови з правами людини залишаються надзвичайно поганими в багатьох країнах, які виділялися в (аналогічному) звіті за 2010 рік, включаючи Іран, Північну Корею, Туркменію, Узбекистан, Сирію, Білорусь і Китай, але не обмежуючись ними", - вважає американське зовнішньополітичне відомство.

При цьому, згідно з його підрахунками, минулий рік ознаменувався "збільшенням числа журналістів і блогерів, засуджених до смерті або тюремного ув`язнення за спроби донести новини до громадськості".

Аналізуючи становище в Росії, укладачі доповіді стверджують, що "найбільш істотні" проблеми пов`язані з "порушеннями демократичного процесу", "відправленням правосуддя" і "свободою слова".