Етикетки молочних продуктів ...схожі на шифровки Юстаса

Ми впоралися з цим завданням і хочемо вам повідомити, що далеко не все те, що блищить, золото, і далеко не вся молочна продукція однаково корисна. У сурогатах міститься багато рослинних жирів, повних трансизомерів (найнебезпечніші речовини-канцерогени). Давайте розбиратися. Маскування: натуральний твердий сир з коров`ячого молока. Дійсна назва: «сирний продукт».

Прикмети: натуральний молочний жир замінений рослинним на 1/5 частину, наполовину, а іноді і на всі 100%.

Як себе убезпечити:

- Ретельно вивчати етикетку. Склад зазвичай пишуть дрібним шрифтом, так що ідея прихопити з собою лупу в магазин не така вже абсурдна. У натуральному корисному продукті не повинно міститися ні єдиного грама рослинного жиру.

- Купуючи розфасований продукт, не лінуйтеся попросити супровідні документи у продавця, в яких чітко написано справжнє найменування продукту.

- Невисока ціна продукту – один з основних показників, який вказує на небезпеку.

Маскування: справжня сметана із закваски і вершків.

Дійсна назва: «Сметанний продукт», «Сметанка», «Продукт сметанний», «Паста рослинно-вершкова сметанна маложирна», «Сметанний продукт рослинно-вершковий».

Прикмети: вміст крохмалю і рослинних жирів.

Як себе убезпечити:

Так само, як в попередньому пункті

Термін придатності: натуральна сметана може зберігатися не більш як 14 діб при температурі +4 градуса за Цельсієм, а сурогат може зберігатися до місяця при температурі до 20 градусів.

Крохмальний тест: визначити, міститься крохмаль в сметані чи ні, нескладно: потрібно крапнути в ложечку сметани йод. Якщо продукт синіє, крохмал є.

Маскування: натуральне вершкове масло. Дійсна назва: «Спред».

Прикмети: спред є емульсією, що складається з суміші рослинних і молочних жирів (більш як 25%).

Як себе убезпечити:

- Так само, як у випадку з «Сирним продуктом».

- Виробники запевняють, що масло майже на 100% складається з багатого холестерином молочного жиру, так що краще віддавати перевагу спредам. Вам вирішувати, але не забувайте правило: краще менше, але краще.

Маскування: цільне згущене молоко. Дійсна назва: Згущене «молоко», «Рослинний сироп», «Продукт молочний натуральний», «Молоко згущене особливе».

Прикмети: Вміст рослинних жирів (соя, пальмова олія), що відмічено на банці дуже дрібним шрифтом. У сурогаті також можуть міститися небезпечні титанові відбілювачі.

Як себе убезпечити:

- Так само, як у випадку з «Сирним продуктом».

- Не купуйте в роздрібних лавках кондитерських виробів, що містять як начинку згущене молоко.

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