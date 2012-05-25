Зайва вага – причина каменів в нирках

Кількість людей, які страждають нирковокам`яною хворобою, продовжує зростати. Американські урологи пов`язали цю тенденцію з розповсюдженням епідемії ожиріння.

Група учених з Каліфорнійського університету і фонду наукових досліджень RAND проаналізувала результати опитування за участю 12110 осіб і виявила, що за період з 1994 по 2010 роки кількість пацієнтів, страждаючих каменями в нирках, збільшилася вдвічі. Дослідники прийшли до висновку, що підвищений ризик цього захворювання пов`язаний з ожирінням, діабетом і подагрою.

medportal.ru