Лисіючих чоловіків направили ...до уролога

Лисіючим чоловікам необхідно регулярно відвідувати лікаря-уролога. Про це заявили канадські учені з Університету Торонто. Лисина може бути ознакою розвитку раку простати.

У дослідженні взяли участь 214 чоловіків у віці 59-70 років, у яких в ході діагностики виявлений підвищений рівень простатичного специфічного антигена в крові. Оцінивши ступінь облисіння кожного учасника перед проведенням біопсії, учені переконалися, що чим більша площа лисини на голові у пацієнта, тим вищий у нього ризик виявлення злоякісної пухлини передміхурової залози.

Облисіння пов`язане з високим рівнем тестостерону в організмі чоловіка. У свою чергу, цей показник збільшує ризик раку простати. Регулярні огляди уролога захистять чоловіка від розвитку раку.

likar.info