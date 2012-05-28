5 способів схуднути без дієт

Психологи з Корнелльського університету назвали п`ять прийомів, які допомагають позбавитися декількох зайвих кілограмів без дієт і особливої праці.

1. Продукти в холодильнику варто розташовувати так, щоб найздоровіші опинилися на видному місці. Солодощі і іншу калорійну їжу краще прибрати з поля зору.

2. Використовувати тарілки меншого розміру.

3. Їсти, не відволікаючись. Коли людина відвертає увагу якоюсь діяльністю під час їжі, вона з`їдає більше.

4. Накладати в свою тарілку відразу всю порцію. Добавка з`їдається непомітно.

5. Використовувати високі вузькі склянки для прохолодних напоїв і коктейлів (калорійні напої). Це знижує кількість випитого на третину.

Експеримент показав, що його учасники скинули близько 800 г в місяць, не дотримуючи ніякої дієти, а лише дотримуючись цих правил.

likar.info