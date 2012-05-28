Понад 8 тисяч людей евакуйовано через повені у Кубі

Понад 8 тисяч осіб евакуйовано в результаті повеней в центрі Куби, спричинених інтенсивними зливами.

Як передає РІА Новости з посиланням на місцеву владу, найбільше від злив, що не вщухали упродовж кілької діб, постраждала провінція Санкті-Спірітус - тільки в муніципалітеті Тринідад випало 800 міліметрів опадів, що є піврічною нормою для даної місцевості.

Кілька інших муніципалітетів виявилися відрізаними від решти частини країни. Було порушено сполучення по автодорозі Карретера Сентраль, що з’єднує центр зі східними районами. Ряд доріг місцевого значення виявилися розмитими, пошкоджено кілька мостів.

Об`єми водосховищ перевищили всі раніше зареєстровані об`єми води - так, найбільше на Кубі водосховище Саса збільшилося на понад 800 мільйонів кубічних метрів.

За повідомленням місцевої влади, всі евакуйовані повернуться до місць мешкання після того, як рівень води у водосховищі повернеться «до безпечних значень».

Раніше генштаб цивільної оборони повідомив, що в результаті повеней зникли без вісти двоє людей, зокрема громадянин Франції.

Голова національного інституту гідроресурсів Куби Інес Марія Чапман Грау повідомила, що інтенсивні зливи в центрі країни викликано наслідками глобальних змін світового клімату. На її думку, опади в центрі острова в таких обсягах – «абсолютно нетипові» для країни обставини.

За даними метеорологів, в найближчі години вірогідність опадів в центрі країни зберігається.