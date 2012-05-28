Кальцій з аптеки викликає інфаркт

Безконтрольний прийом кальцію в пігулках може бути пов`язаний з підвищеним ризиком серцевого нападу. До такого висновку прийшли німецькі учені з Центру дослідження раку в Гейдельберзі.

У дослідженні аналізувалися дані про стан здоров`я 24 тис. чоловік за період більш як 10 років, майже половина з яких приймала добавки з кальцієм. За період дослідження в групі людей, що не приймали аптечний кальцій, серцевий напад перенесли 5% добровольців. У другій групі таких виявилося 86%.

Добавки з кальцієм часто призначають для зміцнення кісток, профілактики остеопорозу і переломів. Хоча вплив кальцію на здоров`я серця необхідно уточнювати в ході додаткових досліджень, проте робота учених з Німеччини показує, що приймати аптечний кальцій необхідно тільки під контролем лікаря.

novostiua.net