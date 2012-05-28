Плюси пізніх пологів
11:07, 28 травня 2012Зарубіжні новини
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Діти мають більше здоров`я
Зовсім нещодавно в Королівському коледжі, який знаходиться в Британії, проходила конференція на тему дитяче здоров`я і педіатрія. В ході якої з`ясувалося, що якщо жінка народжує дитину вже після сорока років, діти мають більше здоров`я, більш того вони більш життєрадісні.
Якщо поглянути на статистику, то діти, народжені немолодими мамами, менш часто потрапляють в різні нещасні випадки і лікарні. Так само такі діти своєчасно щепляться. Але і це ще не все, у таких дітей дуже часто виявляють високий показник IQ.
Звичайно більш старші жінки не такі активні, як молоді мами, але все-таки у них більше життєвого досвіду, завдяки якому вдається уникнути небезпечних ситуацій.
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