Відбудеться брифінг Федерального міністра охорони здоров’я Німеччини Улли Шмідт та міністра охорони здоров’я України Юрія Гайдаєва з нагоди урочистого підписання Спільної заяви про співробітництво між Міністерствами охорони здоров’я України та Німеччини. Підписанню заяви передуватимуть двосторонні переговори щодо розвитку партнерства на принципах Європейської політики сусідства (зал прийому міжнародних делегацій МОЗ України, вул. Грушевського, 7, третій поверх блакитного будинку). Потрібна акредитація. Телефони: 253-02-25, 253-69-75, press@moz.gov.ua до 17-00 19 вересня.