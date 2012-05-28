Депресія може бути пов'язана з харчуванням

Мало, хто замислюється, що між продуктами харчування і психічним станом здоров`я може простежуватися пряма залежність. Тим часом, останні дослідження учених університету Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія і Гранади виявили зв`язок між характером харчування і можливістю розвитку депресії, повідомляє «WordScience.org».

Близько 9 тис.осіб з абсолютно здоровою психікою дали згоду на проведення експерименту і протягом напівроку харчувалися їжею категорії «фаст-фуд», а також промисловою кондитерською випічкою. Результати виявилися приголомшуючими – більше половини з них після вживання подібної їжі стали помічати у себе прояви стану тривоги і депресивного настрою.

Причиною таких невтішних наслідків є високий вміст в спостережуваних продуктах різних транс-жирів. Крім того, в них великий також вміст консервантів, гербіцидів, синтетичних гормонів, штучних підсолоджувачів і ін. модифікованих компонентів.

Учені б`ють тривогу, оскільки імунна система людини не в змозі справлятися з такими синтетичними «атаками», що зрештою загрожує поступовим і свідомим отруєнням і розвитком хронічних захворювань.

Висновок очевидний – необхідно вживати в їжу переважно продукти з високим вмістом вітаміну В, оливкову олію, натуральні овочі і фрукти.