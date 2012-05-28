Чим небезпечні вузькі джинси для здоров'я

Учені застерігають модниць від носіння такого тренду, як вузькі джинси. Виявляється, вони ушкоджують нерви. Про це повідомляє "MyJane.ru".

Не секрет, що вузькі джинси не виходять з моди. Проте медики ставляться до таких брюк украй негативно.

За словами фахівців, носіння вузьких брюк провокує розвиток невриту зовнішнього шкірного нерва стегна. Офіційно це захворювання називається синдром Бернарда-Рота. Недуга з`являється, коли одяг здавлює один з нервів, які проходять по зовнішній частині стегна. Результатом цього стають такі неприємні відчуття, як болі, поколювання і оніміння.

Якщо ж доповнити вузькі джинси взуттям на високому каблуці, ситуація стає критичною. За словами лікарів, така комбінація загрожує смертельною небезпекою. Модниці загрожує зсув осі тазу, що тільки підсилює тиск на нерви. У такому разі наслідки можуть бути незворотними.

Якщо ви є прихильницею модних вузьких джинсів, вибирайте моделі з тканини стретч – матеріалу, що тягнеться. Це допоможе слідувати моді не на шкоду здоров`ю.