Чорний перець - проти жиру

Чорний перець — суперспеція, із справжньою суперздатністю. А все тому, що перець здатний блокувати утворення нових жирових клітин.

Учені виростили клітини, які повинні були перетворитися на жирові, в чашці Петрі і впливали на них піперином — «гострим» компонентом в чорному перці — впродовж 72 годин.

В результаті з`ясувалося, що піперин не давав клітинам можливості перетворюватися на жирові.

Дослідження продовжуються, не все ще зрозуміло, так що не потрібно зловживати перцем. Але учені відзначають, що і в попередніх дослідженнях на тваринах було встановлено, що чорний перець ефективно впливає на скорочення накопичення тригліцеридів в печінці, а це зменшує небезпеку захворювань печінки і скорочує рівень глюкози в крові — ключовий момент в процесі запобігання діабету.

Отже, якщо у тебе удома ще немає чорного перцю, обов`язково прикупи, бажано в горошку. Згідно додатковим дослідженням, більше всього піперину в немеленому чорному перці. Смачно, гостро і корисно!

menshealth.com.ua