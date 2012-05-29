У столиці Катару горів торговий центр, загинули 19 осіб

Жертвами пожежі в одному з великих торгових центрів у столиці Катару стали 19 осіб, серед них 13 дітей.

Як передає РІА «Новости», пожежа спалахнула сьогодні в торговому центрі Villagio Mall, розташованому у західній частині Дохи.

Серед загиблих - двоє рятувальників служби цивільної оборони.

Торговий центр Villagio Mall є одним з найбільших у столиці Катару - місті Доха. На його території розташована велика кількість магазинів і ресторанів.