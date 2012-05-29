Чим корисні свіжі огірки

Огірки – один з найбільш корисних і одночасно недорогих продуктів на нашому столі. Огірки вживали в їжу, ще за часів фараонів – їх скам`янілі залишки були виявлені в староєгипетських гробницях. Згідно дослідженням, ця рослина існує на Землі вже більше 6 тисяч років. Всупереч досить поширеній думці, що огірок – зовсім не овоч, а подібно до кавуна, ягода, ця рослина належить до сімейства гарбузових.

Сьогодні користь і шкода цього продукту активно досліджується вченими. Звичайно, огірки дуже корисні, але мало хто знає, наскільки вони дійсно важливі для підтримки здоров`я людини. Корисні властивості огірків очевидні навіть на перший погляд. Вони славляться своїм освіжаючим, приємним смаком, завдяки чому в спекотні літні дні їх часто використовують в приготуванні легких салатів. Хоча 95% цих плодів складає вода, решта 5% їх складу доводиться на украй необхідні організму людини речовини.

Вода, що міститься в огірках, набагато корисніша за ту, яку ми всі звикли пити. Вона настільки чиста, що її можна порівнювати хіба що з дистильованою. А це означає, що огірок — овоч, що чудово утамовує спрагу, сприяючи омолоджуванню організму і очищає його від токсинів.

Огірки багаті вітамінами групи В і вітаміном С, які сприяють підтримці життєвого тонусу і імунної системи. Також в цьому продукті містяться природні цукри, а саме фруктоза і глюкоза, які необхідні головному мозку для нормальної роботи. Огірки багаті вітамінами А, РР, Е, Н, у їх складі присутні корисні органічні кислоти, кальцій, фосфор, натрій, каротин, хлорофіл, хром, хлор, магній, залізо, цирконій, марганець, свинець, срібло, нікель, фолієва і кавові кислоти, що говорить про його вагому користь для організму. Огірки, які вирощували у відкритому грунті, ще корисніші і насиченіші за своїм хімічним складом, ніж вирощені в теплиці.

В огірках містяться білки і легкозасвоювана організмом клітковина. Саме завдяки цим властивостям, огірки є компонентом безлічі монодієт.

Солі калію сприяють нормалізації водообмінних процесів в людському організмі. Огірки є прекрасним проносним, антисклеротичним, потогінним, антитоксичним, жарознижуючим, спазмолітичним, болезаспокійливим і протипухлинним засобом.

Огірки допомагають позбавлятися від набряків і зовсім їх уникати. Вони сприяють нормалізації роботи серця, зниженню артеріального тиску. При регулярному вживанні сік з свіжовичавленого огірка бореться із захворюваннями жовчного міхура, передміхурової залози і печінки. Проте, слід пам`ятати, що в цьому випадку необхідно виключити з раціону крохмаль, цукор і м`ясо. Ще огірковий сік перешкоджає перетворенню вуглеводів в жири, сприяє кращому засвоєнню жирів і білків.

У народній медицині листя і плоди цього овоча, багаті лужними солями і йодом, застосовуються для лікування хвороб щитовидної залози, серця і судин.

Причому йоду в огірках більше, ніж в будь-якому іншому овочі. Завдяки кремнію, що містить в огірках, ця дивовижна рослина застосовується і для підтримки молодості і краси шкіри. Таким чином, міра користі огірків давно визнаний косметологами. Назви «огірковий крем», «огірковий лосьйон» і «огіркова маска» вже давно увійшли до нашої мови у вигляді стійких словосполучень.

Відчути на собі шкоду огірків, можуть люди, які страждають від виразки або гастриту. Це пов`язано з тим, що цей овоч сприяє підвищенню кислотності шлунку.

Мариновані огірки не рекомендують вживати при гіпертонії і атеросклерозі, захворюваннях печінки. Не варто ними зловживати і вагітним жінкам. У весняних огірках може міститися дуже багато шкідливих для організму нітратів.

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