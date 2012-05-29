Гнів – це заразливо

Людські емоції заразливі, прийшли до висновку учені з Фінляндії. Вони встановили, що сильні емоції синхронізують роботу мозку у групи людей.

Проведене ними дослідження показало, що ті або інші емоційні переживання одного з учасників групи викликають у інших людей схожу реакцію. Така синхронізація може бути важливим інструментом для соціальної взаємодії. Особливо заразливі сильні негативні емоції, що активують передні і середні ділянки головного мозку. Позитивні емоції активують і синхронізують роботу в ділянках мозку, що відповідають за зір, увагу, тактильні відчуття.

Ці висновки допоможуть у вивченні людських емоцій і групової поведінки, а також дають ключ до лікування деяких психічних розладів.

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