Народні хитрощі схуднення

У кожного з нас існують маленькі хитрощі, що допомагають не відвідувати вечорами холодильники і не зірватися з наміченого плану харчування. Наведемо деякі з них.

Звичайно, краще, якщо у тебе є природжена здатність дотримуватися правильного харчування. Але є і невеликі секрети, які можуть допомогти не зірватися: їсти, не чекаючи серйозної атаки голоду, гарніри їсти з некалорійною підливою, пити більше води. Є і такі способи: жувати жуйку натомість післяобіднього перекушування або символічно опечатувати кухню відразу після вечері.

Тут ми приводимо найбільш дієві методи, використовувані для схуднення. Може, якісь з них тобі стануть в нагоді.

Народні способи

# "Коли мене починає мучити голод, я чищу зуби. По-перше, я люблю м`ятну свіжість, а по-друге, проходить бажання з`їсти що-небудь солоденьке. І плювати, що там думають колеги по офісу".

# "Я уявляю, як вечеря сідає мені на живіт або стегна. Крім того, не так важко встояти перед чимось смачненьким, якщо уявити, що з ним відбувається після того, як ти це прожував".

# "Шукаю різноманітності. Наприклад, на вихідних я раптом зрозуміла, що обожнюю сирий шпинат! Я готова пробувати абсолютно все, що завгодно, щоб моя дієта була здоровою і різноманітною".

# "Я записую на листках причини, з яких я хочу скинути вагу, і розвішую скрізь по квартирі разом зі моїми старими фотографіями.

# "А я ношу обтягуючий одяг. У вузьких джинсах сама собі здаєшся товстухою - мені допомагає".

# "Я ставлю собі маленькі цілі і після їх досягнення балую себе чимось приємним. Наприклад, коли я скину 10 відсотків від наміченої мети – піду на масаж".

# "Я їм тільки по-справжньому смачну (і легку!) їжу".

# "Не кладу нічого в рот, поки не запишу і не підрахую калорії, щоб тримати себе в нормі".

# "Не відмовляй собі в задоволенні. Все одно з цього не вийде нічого хорошого: ти з`їси купу всього, щоб замінити такий бажаний шоколад, а потім все одно зірвешся".

# "Мій кращий мотиватор – це дзеркало. Я дивлюся на себе, і мені подобається те, до чого я прагну. Але я ще не біля мети".

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